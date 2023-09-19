Скульптор Даши Намдаков назвал причину отказа от участия в Венецианской биеннале

Российский скульптор и художник Даши Намдаков объяснил «Известиям», почему не презентовал на биеннале в Венеции специально созданную для выставки коллекцию скульптур. По словам мастера, организаторы не отказывали ему в участии. Решение он принял сам из-за сложностей с логистикой.

«Я не смог физически везти экспонаты, потому что на границах в то время всё встало. У меня была возможность какими-то окольными путями все перевезти через Восток, но я сам не решился», — объяснил мастер «Известиям».

Одну из работ «Дракон» из новой коллекции Даши Намдаков презентовал 15 сентября на алтайском курорте «Манжерок». Там открылась выставка произведений разного периода творчества художника. Кроме того, сейчас команда ведет переговоры о том, чтобы показать коллекцию за рубежом.

«В Венеции премьера не состоялась, а показать все равно хочется. Мы ищем площадку, проговариваем с Токио и Гонконгом, чтобы сделать там премьеру этой коллекции», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Даши Намдакова «Известиям» во вторник, 19 сентября, в 10:00:

«Побоялся, что потомки растворятся в западных странах»