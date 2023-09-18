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Губернатор Белгородской области сообщил о сбитых ПВО воздушных целях

ПВО России сбила в Шебекинском округе три воздушные цели
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Фото: Соцсети
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В Шебекинском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — были сбиты три воздушные цели на подлете к городу, сообщил поздним вечером 18 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — написал он в Telegram-канале.

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Нападение происходило по сценарию, уже опробованному террористами в мае этого года

Ранее, 17 сентября, над Воронежской областью был перехвачен украинский беспилотник. Отмечается, что попытка совершить террористическую атаку была пресечена в 9:40 мск. Это был БПЛА самолетного типа.

В тот же день сообщалось, что в Тульской области беспилотный летательный аппарат упал на территории логистического центра в Узловском районе. По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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