В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России

В Сирии беспилотник MQ-9 возглавляемой США международной антитеррористической коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«На высоте около 7 тыс. м произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской Республики западнее реки Евфрат», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что опасное сближение произошло в понедельник утром в 08:00 мск.

Ранее, 16 сентября, Кулить отметил, что авиация американской коалиции до сих пор создает опасные ситуации в небе Сирии и обостряет обстановку в воздушном пространстве. В тот день было зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации.

До этого, 13 сентября, также было сообщение о 15 нарушениях, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников в районе Эт-Танф.