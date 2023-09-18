Новый пристрой к Власовской школе в Раменском обещают сдать в этом году

В Раменском горокруге Московской области до конца года планируют ввести в эксплуатацию пристройку к Власовской школе № 13 в поселке Дубки. Об этом сообщает региональный Главгосстройнадзор.

«На сегодня основные строительно-монтажные работы выполнены на 98%. Второй этап, включающий в себя отделку актового и спортивного зала, а также оснащение мебелью — на 43%», — говорится в сообщении ведомства.

Площадь здания составляет 7,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 450 мест, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В пристройке разместят учебные классы, столовую, спортивный и актовый залы.

Строительство пристройки началось в 2021 году. Завершить его планируется к осенним каникулам 2023/24 учебного года. Проезды к школе реконструируют, а на прилегающей территории будет выполнено благоустройство.