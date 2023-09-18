Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Мир
Министр финансов США призвала возобновить регулярные контакты с Китаем
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Происшествия
СК РФ взял на контроль дело о смерти младенца в Свердловской области
Мир
МИД Канады заявил о высылке высокопоставленного индийского дипломата
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

В МИД России вызвали посла Франции

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Франции вызван в МИД РФ из-за нежелания Парижа извиниться за действия в отношении российского журналиста, сообщается 18 сентября на сайте ведомства.

РФ требует от властей Франции соблюдать по отношению к работникам СМИ тот же режим, которым пользуются французские журналисты в России.

«Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия <...> свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации», — сказано в сообщении.

Недружественные акты Парижа нарушают основополагающий принцип свободы прессы и препятствуют ее представителям выполнять свою работу, добавили в ведомстве.

Москва направила французскому послу требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, а также перестать навешивать ярлыки.

Многополярность мнений: саммит G20 показал силу Глобального Юга
Чем завершились переговоры в Нью-Дели и почему Украина осталась недовольной их итогами

Главному редактору Russia News Екатерине Надольской 10 сентября отказали в грубой форме в допуске на пресс-конференцию на саммите «большой двадцатки» президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели. Более того, французы попытались разбить ее телефон. МИД РФ потребовал извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ.

Корреспондента «Известий» Виктора Синеока также не пустили на пресс-конференцию Макрона. Французский лидер проигнорировал его вопрос о зерновой сделке. Журналист спросил у главы государства, будут ли выполнены условия России по сделке, на что Макрон промолчал, а затем скрылся от прессы.

Саммит G20 в Нью-Дели проходит 9–10 сентября в очном формате. В нем будут участвовать лидеры «двадцатки» и главы еще девяти стран, в числе которых Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023