На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,4, угрозы цунами нет. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Сообщается, что это произошло в 22:21 по местному времени (16:21 мск).

Очаг залегал на глубине 170 км, а максимальная интенсивность толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.

17 сентября землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Канады. Эпицентр подземных толчков находился в 228 км к западу от города Порт-Макнейлл. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.