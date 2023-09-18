Почти 300 млн рублей потратят на покупку автобусов в Тамбовской области

Власти Тамбовской области направят почти 300 млн рублей на приобретение автобусов. Соответствующие аукционы объявлены на портале госзакупок.

Торги начало министерство имущественных отношений и государственного заказа региона. Для Тамбова планируется закупка автобусов среднего класса вместимостью до 52 человек, а также больших автобусов с кондиционером вместимостью до 114 человек. Об этом сообщает ИА «Абирег». Максимальная стоимость транспорта составит 173,9 млн рублей.

В Уварово планируется закупка автобусов «ПАЗ» вместимостью до 25 человек. Максимальная стоимость контракта составляет 36,3 млн рублей.

В Моршанск подрядчикам необходимо поставить десять транспортных средств. Максимальная стоимость шести автобусов ПАЗ 320406-04 или их эквивалентов вместимостью не менее 50 пассажиров составит 34 млн рублей. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Транспорт должен быть оборудован системой спутниковой навигации. Еще четыре автобуса ПАЗ 320436-04 вместимостью не менее 52 пассажиров закупят за 24 млн рублей. Транспортные средства должны поступить в город до 1 декабря 2023 года.

Еще два контракта предусматривают закупку автобусов для Токаревского и Пичаевского районов. Максимальная стоимость транспортных средств составляет 17,9 млн и 13,3 млн рублей.