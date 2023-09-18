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В «Массандре» прошел Крымский Оперный Бал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Оперный бал, который уже успел стать визитной карточкой замка «Массандра», прошел в Крыму 17 сентября.

Месторасположением бала второй раз подряд выступило старинное здание «Массандры», а атмосферу мероприятия создали бескрайние крымские горы и теплый ветер бархатного сезона.

«Второй раз — это уже закономерность, а третий раз это будет уже надолго, замечательная последовательность. В наше непростое время очень дорого стоит хорошее настроение, и мы постараемся это хорошее настроение всем создать», — сказал генеральный директор АО «ПАО «Массандра» Алексей Пугачев.

Корреспондент «Известий» Мери Бадунц отметила, что в этом уникальном проекте оперные партии и балетные композиции исполняют профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара. В танцевальной части участвует около 85 пар, исполняя композиции из знаменитых балетов, таких как «Щелкунчик», «Корсар», «Эсмеральда», «Золушка». Гости также танцуют польку, вальс и полонез.

«Это новаторство, это совершенно новая идея. И сегодня она реализуется в новом воплощении, потому что мы поставили перед собой очень амбициозную цель — объединить очень разножанровые и разной динамики произведения. Поэтому здесь и оперетты, и достаточно серьезные торжественные оперы», — отметила Екатерина Графодатская, руководитель проекта «Крымский Оперный Бал».

По словам Бадунц, поучаствовать в мероприятии может любой желающий, главное — посещать репетиции и соблюдать дресс-код.

«Во-первых, это наслаждение, во-вторых, женственность, в-третьих, история. Я считаю, что наше молодое поколение должно помнить историю. Когда я танцую, это переносит меня в XVIII, XIX, XVII век», — поделилась впечатлением участница бала Алиса Горшенина.

Участники, которые посетили «Массандру» первый раз, с трудом сдерживают эмоции.

Бал в «Массандре» — это самое яркое событие осени. В следующем году организаторы обещают не только расширить зрительный зал, но и пригласить зарубежных артистов, добавила Бадунц.

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