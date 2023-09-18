Под Иркутском отсидевший 22 года заключенный сбежал в день освобождения

В Иркутской области заключенный, отсидевший 22 года за убийство, сбежал из колонии в день освобождения. Об этом заявил в понедельник, 18 сентября, представитель ГУ ФСИН РФ по региону.

«Начало срока у него 2001 год, конец срока — 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться», — сказал он «РИА Новости».

Уточняется, что 49-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении в рабочем поселке Марково, где установлены менее строгие правила, чем в колониях общего режима. В таких исправительных учреждениях осужденные могут свободно передвигаться по территории колонии.

В настоящее время мужчина разыскивается. За побег ему может грозить до четырех лет нового срока.

Ранее, в конце августа, сообщалось, что из психиатрической больницы в Карачаево-Черкесии сбежал неоднократно судимый преступник с диагнозом «шизофрения» Ахья Лепшоков. Мужчина проходил принудительное лечение от шизофрении в клинике в поселке Кубрань. Незадолго до побега в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский» поймали Лепшокова через несколько дней.