Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Инвесторам представили проекты четырех будущих российских курортов

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк ДОМ.РФ и корпорация «Туризм.РФ» представили инвесторам проекты будущих курортов в четырех регионах России: «Казань-марина» в Татарстане, «Белокуриха Горная» в Алтайском крае, «Байкальская слобода» в Иркутской области и «Долина Айна» в Сахалинской области.

Как сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ, презентация мастер-планов прошла в координационном центре правительства России. Проекты будут реализованы в рамках подписанного на полях Восточного экономического форума соглашения о всестороннем развитии туристической индустрии в регионах России.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что реализация данных проектов позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тыс. комфортных номеров и свыше 10 тыс. новых рабочих мест. Благодаря этому вырастет турпоток — по предварительным расчетам, к 2030 году число туристов, выбравших для отдыха эти направления, составит 2,3 млн человек, говорил Чернышенко.

По словам председателя правления Банка ДОМ.РФ Артема Федорко, «Туризм.РФ» разработал проекты «высокого качества, с детальными, структурированными планами развития, которые Банк ДОМ.РФ готов обеспечить стабильным финансированием».

«Туризм как мультипликативная индустрия — потенциальный драйвер роста экономики и уровня жизни граждан. Мы видим большую бизнес-перспективу этого направления, сравнимого с проектным финансированием жилищного строительства, которое за несколько лет стало самым быстрорастущим сегментом банковского кредитования», — добавил Федорко.

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов заявил, что «для дальнейшего развития туристической инфраструктуры важно обеспечить проектное финансирование на привлекательных условиях для частного инвестора». Это, по его оценке, позволит сохранить высокую инвестиционную активность в отрасли. «Совместная реализация масштабных проектов двумя институтами развития, двумя центрами отраслевых компетенций даст синергетический эффект для динамичного развития туристической инфраструктуры в стране», — подчеркнул Суханов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023