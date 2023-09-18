Инвесторам представили проекты четырех будущих российских курортов

Банк ДОМ.РФ и корпорация «Туризм.РФ» представили инвесторам проекты будущих курортов в четырех регионах России: «Казань-марина» в Татарстане, «Белокуриха Горная» в Алтайском крае, «Байкальская слобода» в Иркутской области и «Долина Айна» в Сахалинской области.

Как сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ, презентация мастер-планов прошла в координационном центре правительства России. Проекты будут реализованы в рамках подписанного на полях Восточного экономического форума соглашения о всестороннем развитии туристической индустрии в регионах России.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что реализация данных проектов позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тыс. комфортных номеров и свыше 10 тыс. новых рабочих мест. Благодаря этому вырастет турпоток — по предварительным расчетам, к 2030 году число туристов, выбравших для отдыха эти направления, составит 2,3 млн человек, говорил Чернышенко.

По словам председателя правления Банка ДОМ.РФ Артема Федорко, «Туризм.РФ» разработал проекты «высокого качества, с детальными, структурированными планами развития, которые Банк ДОМ.РФ готов обеспечить стабильным финансированием».

«Туризм как мультипликативная индустрия — потенциальный драйвер роста экономики и уровня жизни граждан. Мы видим большую бизнес-перспективу этого направления, сравнимого с проектным финансированием жилищного строительства, которое за несколько лет стало самым быстрорастущим сегментом банковского кредитования», — добавил Федорко.

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов заявил, что «для дальнейшего развития туристической инфраструктуры важно обеспечить проектное финансирование на привлекательных условиях для частного инвестора». Это, по его оценке, позволит сохранить высокую инвестиционную активность в отрасли. «Совместная реализация масштабных проектов двумя институтами развития, двумя центрами отраслевых компетенций даст синергетический эффект для динамичного развития туристической инфраструктуры в стране», — подчеркнул Суханов.