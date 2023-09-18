Адвокат Шапиро потребовал возбудить уголовное дело по факту дискредитации ВС РФ

Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова Денис Шапиро потребовал возбудить дело по факту разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщила «Лента.ру».

«Заявление о возбуждении уголовного дела я направил председателю Следственного комитета Российской Федерации, генералу юстиции Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу, а также обратился к генеральному прокурору Российской Федерации действительному государственному советнику юстиции Краснову Игорю Викторовичу с просьбой взять на личный контроль сложившуюся ситуацию», — сказал Шапиро.

Поводом для обращения к руководству СК РФ и Генпрокурору стала публикация в одном из телеграм-каналов аудиосообщений о спецназе «Ахмат», в которых речь шла о якобы имевшем место конфликте внутри подразделения.

По мнению адвоката, в действиях пока не установленных лиц, изготовивших и разместивших данные аудиосообщения, есть признаки преступления, предусмотренные ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации»).

«Распространенные в сети Интернет сведения являются недостоверными, порочащими Вооруженные силы Российской Федерации, а именно спецназ «Ахмат», входящий во 2-й армейский корпус ВС МО РФ», — заявил Шапиро.

Адвокат Шапиро указал, что аудиосообщения были, вероятно, сфабрикованы лицами, фактически действующими в интересах ВФУ.

«И русские, и чеченцы и буряты и все другие национальности в «Ахмате» и в других подразделения Вооруженных Сил Министерства Обороны РФ мужественно выполняют свой долг, и являются для меня настоящими героями и патриотами России», — сказал в связи с инцидентом командир спецназа «Ахмат», герой России и ЛНР, заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС МО РФ, генерал-майор Апты Алаудинов.