Российские врачи оказали помощь 35 пострадавшим от наводнения в Ливии

Врачи аэромобильного госпиталя отряда «Центроспас» МЧС России оказали помощь 35 жителям Ливии, пострадавшим от наводнения. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба министерства.

«Врачами полевого мобильного госпиталя отряда «Центроспас» оказана медицинская помощь 35 пострадавшим, в том числе трем детям», — рассказали в ведомстве.

Российские спасатели извлекли из-под завалов тела пятерых погибших и обследовали 75 объектов на предмет поиска живых людей. Для этого применялись беспилотники.

16 сентября первые 50 специалистов МЧС России прибыли в Ливию для помощи в устранении последствий наводнения. Отмечалось, что у спасателей есть всё необходимое для поисково-спасательных операций, в том числе плавсредства и водолазное оборудование. В состав группы вошли также кинологические расчеты.

До этого, 15 сентября, МЧС отправили в Ливию палатки, одеяла, передвижные электростанции, осветительные комплексы и аварийно-спасательные комплекты, которые помогут стране справиться с последствиями катастрофы.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября, он принес штормовой ветер и ливни с грозами. Города Суса и Дерна объявили зонами стихийного бедствия. Количество погибших превысило 11 тыс. человек, еще 20 тыс. жителей числятся пропавшими без вести.