Летевший из Турции в РФ самолет экстренно сел в Казахстане

Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом Анталья — Екатеринбург, экстренно приземлился в Казахстане.

Как стало известно в понедельник, 18 сентября, всех пассажиров воздушного судна высадили в международном аэропорту Актобе.

«Сообщили о технической неисправности. Что будет дальше, пока не сообщается. Всех людей выпустили из самолета и провели через таможенный контроль», — приводятся слова одной из пассажирок в Telegram-канале E1.RU.

Ранее, 16 сентября, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге у легкомоторного самолета Cessna при взлете лопнуло колесо. Борт отбуксировали к месту стоянки, остальные взлетно-посадочные операции выполнялись штатно.