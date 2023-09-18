Актриса Большова рассказала о фильме про московское ополчение 1941 года

Ведущая актриса театра Анна Большова снялась в картине «По зову сердца» Игоря Угольникова. Актриса сообщила «Известиям», что для режиссера это очень личная тема (его дед был ополченцем), а сама она давно мечтала сняться в военном кино.

«По сюжету мы с героиней Светы Антоновой в одной коммуналке проживаем, соседки. Наши дети дружат, потом уходят в ополчение. У нас на вагончике было написано: «Мать Сережки, мать Юрки». Мы так друг к другу и обращались: привет, мать Сережки, привет, мать Юрки. Важно, что это разные характеры, разные типажи. А сюжетная линия моей героини простая: мать провожает сына в ополчение. Кстати, проводы снимали в месте, где исторически это происходило. Очень люблю, просто обожаю военные фильмы, наши советские. И очень хотелось в таком кино сняться», — рассказала Анна Большова.

Заслуженная артистка России также поделилась мнением о движении «Бессмертный полк» и фильмах, снятых о событиях в Донбассе. По ее словам, «Бессмертный полк» продолжил идею народного ополчения и сплотил людей, болеющих за страну. А хорошие игровые картины, посвященные СВО, уже появились. Например, фильм о Мариуполе она показала 16-летнему сыну, чтобы ему понятно было, что происходит, как и почему.

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«Просто обожаю военные фильмы — наши советские»