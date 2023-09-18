За чем следить инвестору на этой неделе

В течение недели сразу несколько компаний примут решение по выплате дивидендов. В понедельник, 18 сентября, пройдет годовое общее собрание акционеров (ГОСА) алкогольной компании «Белуга» по этому вопросу. По его итогам могут утвердить выплаты за первое полугодие в размере 320 рублей за акцию, рассказал инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Роман Ватутин.

Помимо того в этот день ценные бумаги VK Group будут в последний раз торговаться на Мосбирже до момента «переезда» компании в специальный административный район в Калининградской области. Также ритейлер «О’КЕЙ» опубликует отчетность по МСФО за I полугодие и II квартал 2023 года, добавил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

19 сентября Мосбиржа начнет публикацию новых индикаторов — индексов дивидендов, которые дадут инвесторам больше информации для принятия решений, отметили в «Финам».

В среду состоится заседание ФРС США по ставке, результаты которого могут повлиять на общий спрос на рисковые активы в мире и цены сырьевых товаров, рассказал глава отдела экспертов «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Кроме того, котировки службы-доставки FedEx могут отреагировать на публикацию отчетности компании. Решение по выплате дивидендов в размере 118,43 рубля за акцию также примет производитель мясной продукции «Черкизово», сообщил Игорь Додонов.

21 сентября станет последним днем покупки акций компании — производителя лосося INARCTICA для получения дивидендов в размере 16 рублей, сообщил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Также в четверг состоится заседание «Татнефти», на котором примут решение о выплате доходов по акциям в размере 27,54 рубля за бумагу.

В пятницу будет последний день для покупки акций банка «Авангард» с дивидендами 47,08 рубля, а также Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов (ММЦБ) (42 рубля на бумагу), сообщили в «Цифра брокер».

Также с 22 сентября изменится порядок расчета индекса Мосбиржи и РТС, его покинут расписки сети магазинов FixPrice и пополнят акции разработчика «Группы «Позитив», энергетической компании «Юнипро» и полиметаллического холдинга «Селигдар», а также депозитарные расписки Qiwi.

Доходности облигаций вырастут после повышения ключевой ставки ЦБ до 13% 15 сентября. Они продолжат перетягивать средства с рынка акций на долговой рынок, сообщили в ФГ «Финам». Там полагают, что индекс Мосбиржи при этом может колебаться в диапазоне 3070–3200 пунктов, заключили в «Финам».

На этой неделе Банк России продолжит ежедневно продавать валюту в размере 21,4 млрд рублей, что способно укрепить курс и негативно повлиять на интерес инвесторов к акциям экспортеров, уточнили в «Цифра брокер». Доллар может установиться на уровне 92,7–96,1 рубля, а юань — 12,9–13,16 рубля, сообщили в Россельхозбанке. При этом евро может закрепиться на уровне 100 рублей, добавили в «БКС Мир Инвестиций».