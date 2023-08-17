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Путин поручил рассмотреть создание в Москве международного кинокластера
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Путин поручил рассмотреть создание в Москве международного кинокластера

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии — международного кинокластера. Это следует из перченя поручений, опубликованных на сайте Кремля 15 августа.

Поручение главы государства было дано по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».

Правительству РФ совместно с правительством Москвы поручено рассмотреть вопрос о мерах поддержки резидентов кинокластера, в том числе о предоставлении им налоговых льгот, субсидий и грантов, уточняется в документе.

Срок выполнения поручения — до 30 сентября 2023 года.

Помимо этого глава государства поручил рассмотреть вопрос о финансовой поддержке отечественным разработчикам приоритетных программных продуктов, которые используются в производственном цикле киноиндустрии.

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