Путин поручил рассмотреть создание в Москве международного кинокластера

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии — международного кинокластера. Это следует из перченя поручений, опубликованных на сайте Кремля 15 августа.

Поручение главы государства было дано по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».

Правительству РФ совместно с правительством Москвы поручено рассмотреть вопрос о мерах поддержки резидентов кинокластера, в том числе о предоставлении им налоговых льгот, субсидий и грантов, уточняется в документе.

Срок выполнения поручения — до 30 сентября 2023 года.

Помимо этого глава государства поручил рассмотреть вопрос о финансовой поддержке отечественным разработчикам приоритетных программных продуктов, которые используются в производственном цикле киноиндустрии.

Ранее, 21 июня, министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что общая сумма государственной финансовой поддержки российского кинематографа в 2022 году составила 14,9 млрд. Уточняется, что при государственной поддержке в 2022 году было запущено в производство 406 национальных фильмов.