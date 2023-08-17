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В России создадут вечный двигатель для спутников

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Конструкторы Московского авиационного института (МАИ) вместе со специалистами из МГУ заняты разработкой двигательной установки для спутников, предназначенных для работы на низких орбитах, высота которых составляет около 200 км. Она будет создавать тягу, используя газы из атмосферы — азот и кислород.

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Время работы такой системы, в отличие от традиционных двигательных установок, не ограничено запасом топлива. С ее помощью можно уменьшить габариты и стоимость космических аппаратов для таких высот, что также удешевит их доставку в околоземное пространство.

«Мы намерены использовать остатки атмосферы, которые есть на этих высотах. Для этого нужно захватывать набегающий на спутник поток газов, сжимать и подавать его в двигатель, где он будет превращаться в плазму под воздействием электрической энергии, получаемой с солнечных панелей. Воздействуя на плазму электрическими полями, можно ускорять ионы и таким образом получать реактивную тягу», — сказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Александр Богатый.

Устройство, над которым трудятся конструкторы, помимо самого двигателя, включает в себя систему сбора атмосферных газов, а также систему электропитания и управления. Две первых составляющих установки уже созданы, однако пока они не объединены в одно целое. Точные параметры разработки будут зависеть от размеров и формы конкретного спутника и от того, на какой орбите он будет летать. Однако сейчас специалисты планирует уровень потребляемой мощности до 1 кВт. По их оценкам, в случае успешного решения стоящих перед ними проблем устройство может быть доведено до стадии опытного образца в течение 5–7 лет.

Как пояснили в МАИ, размещение космических аппаратов на низкой орбите дает множество преимуществ. Например, с такой высоты можно напрямую обеспечить связью абонентов без необходимости использовать базовые станции. Благодаря этому можно «накрыть» интернетом всю поверхность Земли. Правда, до настоящего времени ни одна страна в мире не обладает такими технологиями.

Двигатели, которые будут применяться в таких космических аппаратах, должны иметь более высокий ресурс, чем те, что работают на высоких орбитах, так как на расстоянии около 200 км от Земли спутник встречает сопротивление остаточной атмосферы, поэтому должен работать непрерывно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Атмосферные остатки: в России создают вечный двигатель для спутников

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