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Посол РФ призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах
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В США заявили о возможности увеличения ядерного арсенала после истечения ДСНВ
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Постпредство РФ при ООН заявило о необходимости прямого диалога Баку и Еревана
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Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года
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ВСУ за 15 минут четыре раза обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
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В России предложили запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов
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В Киеве заявили о работе над получением приглашения на саммит G20
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Балицкий назвал барахлом западные дроны и пушки
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Беспилотники коалиции США в Сирии 13 раз нарушили протоколы деконфликтации
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Жителей 49 провинций Турции предупредили о жаре и угрозе солнечных ударов
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В США прокурор предложила начать разбирательство по делу Трампа в 2024 году
Мир
Прокуратура США обязала Трампа явиться в суд штата Джорджия в начале сентября
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В Калмыкии ликвидировали подпольную ячейку АУЕ

Владелец автозаправки в Махачкале рассказал «Известиям» подробности ЧП

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