CNN обнародовал кадры атаки украинских дронов на Крымский мост

Телеканал CNN показал эксклюзивные кадры июльской атаки на Крымский мост. Видео журналистам передали украинские спецслужбы. В СБУ уточнили, что использовали беспилотный катер Sea Baby. На кадрах видно передвижение техники по воде и момент взрыва. Отмечается, что к аппарату было прикреплено 850 кг взрывчатки. Записи подтверждают, что Украина причастна к атаке. Крымский мост является объектом гражданской инфраструктуры. Военная техника через транспортный переход не перебрасывается. CNN, в свою очередь, атаку на гражданский объект не осудили.

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