Контрабанду бивней мамонта пресекли в Хабаровске

В Хабаровске расследуют дело о контрабанде бивней мамонта. В июле этого года местный житель приобрел 56 артефактов, сообщает телеканал «Известия». Общая масса бивней вымершего животного составила более 865 кг. Кости мамонта относятся к редким коллекциям и образцам флоры и фауны и представляют культурную ценность. Задержанный планировал продать бивни в Китае. В качестве предварительной оплаты мужчина получил 500 тыс. рублей.

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