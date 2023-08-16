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Контрабанду бивней мамонта пресекли в Хабаровске

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В Хабаровске расследуют дело о контрабанде бивней мамонта. В июле этого года местный житель приобрел 56 артефактов, сообщает телеканал «Известия». Общая масса бивней вымершего животного составила более 865 кг. Кости мамонта относятся к редким коллекциям и образцам флоры и фауны и представляют культурную ценность. Задержанный планировал продать бивни в Китае. В качестве предварительной оплаты мужчина получил 500 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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