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18 августа — предпразднество Преображения Господня: история и значение праздника

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Каждый год 18 августа православная церковь отмечает предпразднество Преображения Господня — особый день, который готовит верующих к одному из главных христианских праздников. В 2023 году он выпадает на пятницу. О том, что такое предпразднество и какие запреты на него нужно соблюдать, читайте в материале «Известий».

Предпразднество Преображения Господня в 2023 году — что это такое

Крупные праздники, такие как Пасха, Троица и Рождество, церковь празднует в течение нескольких дней. Зачастую у них есть периоды предпразднества, попразднества и отдания.

Предпразднество — это один или несколько дней подготовки к торжеству. В это время верующие настраиваются на нужный лад и завершают дела, которыми не смогут заниматься во время праздника. В храмах начинают читать молитвы, посвященные праздничному событию.

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Попразднество — это период после торжества, когда Церковь вспоминает во время богослужений прошедший праздник, а верующие анализируют полученный духовный опыт.

Отдание — это последний день попразднества. Он является своего рода «завершающим аккордом». Во время отдания верующие еще раз мысленно возвращаются к прошедшему торжеству, чтобы оценить его сакральное влияние, и вернуться к мирской жизни.

Преображение Господне отмечается 19 августа и входит в число двунадесятых праздников — 12 наиболее значимых православных праздников после Пасхи, связанных с земной жизнью Христа и Богородицы. Его предпразднество длится один день, а попразднество — семь.

Предпразднество Преображения Господня в 2023 году — история

Праздник Преображения Господня посвящен одному из ключевых евангельских сюжетов. Незадолго до смерти Христос поднялся на гору Фавор с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Когда они вместе молились, лицо Спасителя озарил свет, а его одежды стали белоснежными. По обе стороны от Иисуса явились пророки Илия и Моисей. Они беседовали с ним предстоящем распятии и воскресении.

Вдруг с неба раздался Божественный голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Ученики Христа в ужасе упали на землю, но тот велел им не бояться. Когда апостолы встали на ноги, перед ними был только их Учитель в человеческой ипостаси. Иисус попросил их не говорить об увиденном, пока он не воскреснет.

Предпразднество Преображения Господня в 2023 году — значение

Преображение Господне имеет глубокое богословское значение. Иисус не просто показал свою божественную сущность апостолам, он дал понять, как преобразятся все люди, когда вступят в вечную жизнь. Кроме того, проявление божественности, то есть Святого Духа, в Сыне Божьем при свидетельстве Бога Отца можно расценивать как явление Святой Троицы.

В свою очередь, предпразднество Преображения Господня — это метафорическое восхождение на гору Фавор. Однако, как отметил бывший патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков), пройти этот путь вслед за Христом способен не каждый, ведь Спаситель взял с собой только избранных учеников: Петра — оплот веры, Иоанна — любви, и Иакова — терпения.

Чтобы стать достойным свидетелем Преображения, верующий должен стремиться к добродетелям, которые проявляли апостолы. Это требует соответствующих изменений в образе жизни, мыслях и поступках. Таким образом, перед праздником человек должен сам ступить на путь духовного преображения.

Предпразднество Преображения Господня в 2023 году — что можно и нельзя делать

Особенных запретов на предпразднество Преображения Господня церковь не устанавливает. Тем не менее следует учитывать, что этот день приходится на Успенский пост, в который запрещено употреблять мясную пищу, а также молочные продукты, яйца, рыбу и алкоголь. Послабление будет непосредственно в день праздника, 19 августа, когда допускается съесть немного рыбы и выпить бокал вина.

В предпразднество можно подготовить яблоки нового урожая и другие фрукты, которые принято освящать в день Преображения Господня или, как его называют в народе, Яблочный Спас. Кроме того, перед праздником стоит завершить всю тяжелую работу и прибраться в доме, так как во время торжества это делать запрещено.

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