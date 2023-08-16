Путин заявил, что потребление рыбы на россиянина в среднем ниже рекомендаций Минздрава

Путин заявил, что потребление рыбы на россиянина в среднем ниже рекомендаций Минздрава

2023-08-16 17:39:50

2023-08-16 17:39:50

2023-08-16 17:39:50

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru