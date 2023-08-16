Три автомобиля сгорели в Липецком районе за сутки
Два автомобиля загорелись в селе Троицкое Липецкого района Липецкой области. Пожар произошел во вторник, 15 августа, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По информации спасателей, горели BMW X3 и припаркованный рядом УАЗ. Огонь уничтожил сгораемые узлы и агрегаты иномарки по всей площади, а у отечественного автомобиля пламя повредило моторный отсек. Пострадавших нет, пишет GOROD48.
В тот же день в Липецком районе на окружной трассе сгорел грузовой фургон «ИВЕКО», отмечает LipetskMedia. Происшествие также обошлось без пострадавших.