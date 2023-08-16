Мумию 79-летней пенсионерки обнаружили в квартире на юге Москвы

В квартире на юге Москве полицейские обнаружили мумию пенсионерки, которая умерла более полугода назад. Об этом 16 августа сообщил «Известиям» источник.

Останки обнаружили вечером накануне. Тело находилось в квартире дома на Бирюлевской улице.

По оценке экспертов, смерть пенсионерки наступила от шести до восьми месяцев назад. Личность погибшей установлена.

Точную причину смерти женщины установит судебная экспертиза. Полиция начала доследственную проверку.

В середине июля в Новой Москве в одной из квартир сотрудники полиции обнаружили мумию мужчины. С момента смерти мужчины прошло 2–2,5 месяца.