Скончался осужденный на 10 лет колонии генерал ФСО Лопырев

Скончался генерал Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадий Лопырев, осужденный на 10 лет колонии за взятки и незаконный оборот оружия. Об этом 16 августа рассказал «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, осужденный скончался ночью в больнице. Туда его перевезли из исправительной колонии № 3, где он отбывал наказание.

Врачи оказали пациенту помощь, но он умер.

Лопырева задержали в Сочи в ноябре 2016 года по делу о взяточничестве. По данным следствия, Лопырев обещал за 6,27 млн рублей общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

В ноябре 2017 года фигурант был приговорен судом к 10 годам колонии и штрафу в размере 150 млн рублей. Генеральское звание подсудимому сохранили.

Лопырев признал вину в получении взятки в размере 6 млн рублей и незаконном хранение патронов.