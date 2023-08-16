Маслозавод за 1,8 млрд рублей построят в воронежской экономзоне
В Воронежской области на территории особой экономической зоны «Центр» построят маслоэкстракционный завод. Проект реализует компания ООО «Воронеж ойл». Объем инвестиций — 1,8 млрд рублей.
Как рассказали ИА «Абирег» в региональном правительстве, завод займется переработкой рапса, масличных культур, будет производить растительное масло и шрот. Мощность переработки составит 100 тыс. т в год. На предприятии создадут 70 рабочих мест.
Планируется работать не только для отечественного рынка, но и для зарубежного.
Пока точно неизвестно, когда начнется строительство завода. Сообщается лишь, что проект будут реализовывать в три этапа на собственные и заемные средства.