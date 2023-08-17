Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» 6+

Режиссер: Джереми Заг. Роли дублируют: Дарья Фролова, Дора, Николай Быстров, Лев Энтелис

В России картины про героиню Леди Баг пользуются большой популярностью и с каждым годом привлекают всё больше зрителей. Киноадаптация повествует о двух парижских подростках, превращающихся в супергероев для защиты города от злодеев. Маринетт влюблена и Адриана. Казалось бы, классическая история первой любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

С 17 августа в прокате

«Мотыль. Свет. Пламя. Пыль» 18+

Фото: Made Inside, Slon Motion

Режиссер: Владимир Аршинин. В ролях: Евгений Булавкин, Андрей Злобин, Алла Онофер

В честь 130-летия Владимира Маяковского в прокат выходит фильм «Мотыль. Свет. Пламя. Пыль», который стал кинофантазией о Маяковском наших дней. Молодой поэт-бунтарь бросает вызов творческой элите и оспаривает искренность чувств, актуальность поэзии, устройство общества и величие Создателя. Фильм показывает, как пишется одно единственное стихотворение, сколько переживаний, эмоций и размышлений скрывается за строчками и через какие испытания нужно пройти художнику, чтобы потом создать произведение искусства.

С 17 августа в прокате

«Свидетель» 18+

Фото: AP Entertainment

Режиссер: Давид Дадунашвили. В ролях: В ролях: Карэн Бадалов, Юлия Афанасьева, Александр Дьяченко, Олег Комаров, Серафима Низовская, Дмитрий Блохин

Даниэль Коэн, скрипач-виртуоз из Бельгии, считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость. В конце февраля 2022 года он приезжает на гастроли в Киев, и эта поездка навсегда меняет его жизнь. События специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций ВСУ. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха.

С 17 августа в прокате

«Только ты и я» 18+

Фото: Canal+

Режиссер: Валери Донзелли. В ролях: Виржини Эфира, Мельвиль Пупо, Доминик Реймон, Роман Боринже, Виржини Ледуайен

Фильм — официальный участник Каннского кинофестиваля 2023 года. Это красивая и чувственная мелодрама со звездами французского кино о страсти, которая оборачивается одержимостью, и семейной идиллии, которая оказывается ловушкой.

Бланш встречает Грега и верит, что он мужчина всей ее жизни. Их любовь на фоне залитого солнцем моря Нормандии кажется идеальной. Лишь после свадьбы, когда его страсть оборачивается одержимостью, она понимает, что оказалась в опасной ловушке.

В прокате с 17 августа

«Жизнь короля» 16+

Фото: Animus Films

Режиссер: Джейк Голдберг. В ролях: Кьюба Гудинг мл., Деннис Хейсберт, Джордж Дик, Тьюрстон Хилл

Юджин Браун вышел из тюрьмы, где отсидел 17 лет за вооруженное ограбление. Теперь у него мало друзей, совсем нет денег и приходится работать уборщиком в школе, в которой ученики — «просто наказание». Однажды директор попросила его подежурить в группе продленного дня. Желая чем-нибудь занять ребят, Юджин начинает учить их игре в шахматы. В жизни, как и в шахматах, нужно думать, прежде чем делать ход.

С 17 августа в онлайн-кинотеатрах

«Диагноз «Везучая» 16+

Фото: more.tv

Режиссер: Кирилл Кузин. В ролях: Кирилл Кяро, Аглая Тарасова, Полина Гухман, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Полина Кутепова

Премьера восьмисерийной криминальной комедии о красавице-оторве Лике. Она славится в криминальных кругах тем, что в любой афере, будь то ограбление или рейдерский захват, приносит стопроцентный успех всей операции. Но когда один из авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном, несправедливо обвиненным в хищении миллионов.

С 17 августа в онлайн-сервисах more.tv и Wink

Музеи

«Здесь Немирович: театральная история» 0+

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В Северном флигеле музея-усадьбы «Горки» зрителям предложены личные вещи, фотографии и документы в обстановке квартиры В.И. Немировича-Данченко из знаменитого мхатовского дома № 5/7 в Глинищевском переулке в г. Москве. Они дополнены до этого не выставлявшимися экспонатами из фондов музея и интерактивным театральным действием. Отдельный раздел проекта посвящен письмам режиссеру. Для этого кураторы выставки заново разобрали архив из 300 посланий. Проект приурочен к 100-летию Музея МХАТ и 125-летию Московского художественного театра.

С 17 августа, Музей-заповедник «Горки Ленинские»

День флага России в Бахрушинском 6+

Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru

Посетителей ждут лекции, экскурсии и праздничная патриотическая программа. Специалисты музея расскажут о месте рождения великого драматурга Александра Островского, ставшего центром культурной и исторической памяти, об уникальном актерском даре реформатора русской сцены Михаила Щепкина, а также о благородных делах меценатства и благотворительности династии Бахрушиных — настоящих патриотов своего Отечества. Вход на все мероприятия — бесплатный, по предварительной регистрации.

22, 23 августа, филиалы Бахрушинского — Дом-музей Марии Ермоловой, Дом-музей Михаила Щепкина, Театральный музей в Зарайске

«Дальний Восток князей Вяземских» 6+

Фото: Государственный музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас»/ostafyevomuseum.ru

Уникальная возможность увидеть мемориальные предметы из дальневосточной коллекции князей Вяземских в родных стенах их семейной усадьбы. Великолепные фарфоровые вазы и блюда, небольшие чаши из резного нефрита, фарфоровые табуреты, фигурки китайских божеств и японских нэцкэ, пресс для бумаги и табакерки — это лишь часть предметов коллекции.

До 12 ноября, Государственный музей-заповедник «Остафьево» — «Русский Парнас»

Театры

«Неотправленные письма» 16+

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Вячеслав Манучаров

Режиссер: Вячеслав Манучаров. В ролях: Ольга Кабо, Дмитрий Щербина, Иван Орехов, Владимир Андриянов, Руслан Исмагилов, Анна Михайловская, Екатерина Девкина

Спектакль, созданный по роману Олега Роя. В нем рассказывается о событиях последних двух лет, происходящих в Донбассе. Одиннадцать солдатских писем оказались в руках почтальона Надежды. Она должна прочитать их, чтобы отправить адресатам. Каждое должно дойти до того, кому написано.

20 августа, 19:00, «Лужники»

«Шоу Эпоха» 16+

Фото: vk.com/sevcableport

Режиссер: Алина Никольская. Артисты: Дарья Мовельян, Ксения Захаркина, Игорь Баянов

«Шоу Эпоха» — спектакль-размышление на тему экологичности и заботы об окружающей среде. Зрители перенесутся в будущее, где все экологические проблемы решены и станут участниками съемки телевизионного шоу, посвященного эпохе 2020-х. На повестке — человек разумный и завораживающее противоречие: зависимость от чрезмерного потребления и альтруистическое желание спасти планету от разрушения.

20 августа, 19:00, «Севкабель Порт»

Фестивали

День флага в «Лужниках» 0+

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

День флага России — праздник, который объединяет миллионы людей вокруг общих ценностей и идей. Это возможность выразить любовь к родной стране, встретиться с друзьями и насладиться любимой музыкой. Громкие рок-хиты, мощные гитарные риффы и непередаваемая энергетика — разделите этот праздник с легендами рок-сцены.

В концерте примут участие: Гарик Сукачев, «КняZZ», «ЧайФ», «Чиж & Со», «123 Полк», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Наши», «Пилот», Вячеслав Бутусов и «Орден Славы», Сергей Галанин и группа «Серьга», Сергей Бобунец «Смысловые Галлюцинации», Сурганова и оркестр, «7Б», Юлия Чичерина.

22 августа, 17:00, БСА «Лужники»

Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» 6+

Фото: пресс-служба литературно-музыкального фестиваля «Традиция»

В усадьбе Захарово в восьмой раз пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня.

В программе: концерты Хора Сретенского монастыря, семьи Лундстремов, группы «Лавра», Валентины Лисицы, Маши Макаровой; беседы Эдуарда Боякова, Алексея Гинтовта, Андрея Бледного, Евгения Фатеева. Творческие встречи с Владимиром Стекловым, Захаром Прилепиным, Любовью Казарновской, Евдокией Германовой. А также поэтические перформансы с участием Дмитрия Воденникова, Марии Ватутиной, Анны Ревякиной, Анны Долгаревой, Александра Пелевина; спектакль Нового Театра «Слезы молний». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив.

19 августа, усадьба Захарово (Музей-заповедник А.С. Пушкина)

Фестиваль юношеских оркестров мира 6+

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

В Москве впервые пройдет Фестиваль юношеских оркестров мира. Художественный руководитель — народный артист СССР Юрий Башмет. На мероприятие приедут музыканты из 18 стран, в том числе из Алжира и Узбекистана, Китая, Республики Корея, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии. Будет создан Всемирный юношеский симфонический оркестр, концерт которого завершит фестиваль 20 августа в Москве.

С 18 по 20 августа, парк «Зарядье», Большой Амфитеатр

«Таврида.АРТ» 12+

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Фестиваль молодого искусства. На нем во второй раз пройдет Международный конкурс авторов русской песни «АвторА!» — проект Игоря Матвиенко. У авторов есть возможность стать известными на всю страну, благодаря своим произведениям. Авторитетное жюри из мира шоу-бизнеса и культуры помогут песням состояться. Среди них: Любовь Успенская, Хабиб, Иванушки International, Виктория Дайнеко, SHAMAN, Юлианна Караулова, Валерия, группа «Фабрика» и другие известные артисты. В суперфинале конкурса на главной сцене фестиваля выступят: Григорий Лепс, Ваня Дмитриенко, Митя Фомин, Мия Бойко.

С 17 по 21 августа, арт-кластер «Таврида» (Крым)

XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» 16+

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

В программе фестиваля этого года около 40 картин — 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных дебютных работ. Жюри секции полнометражного кино возглавит кинорежиссер Борис Хлебников. Также оценивать картины дебютантов будут режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Ирина Розанова и продюсер Ясмина Бен Аммар.

Председателем жюри программы короткометражного кино выступит режиссер Алексей Герман – младший. Ему помогут в выборе сценарист Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова и продюсер и киновед Наталья Мокрицкая.

До 20 августа, Калининград

IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны» 0+

Фото: пресс-служба фестиваля «Джазовые сезоны»

Впервые на фестивале будут работать сразу две сцены, где свои лучшие программы представят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, а также впервые в Горках выступят Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy`s Band и многие другие. Специальными гостями станут зарубежные музыканты.

19, 20 августа, 15:00, Музей-заповедник «Горки Ленинские»