Скончался бывший командующий Восточным военным округом генерал Жидко

Скончался бывший командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко. Об этом 16 августа сообщил в Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Жидко скончался после продолжительной болезни в Москве.

«Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами», — написал губернатор.

Дегтярев также подчеркнул, что генерал Жидко в Сирии руководил штабом группировки российских войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, а в Москве — заместителя министра обороны России.

Жидко родился в 1965 году. Окончил Ташкентское высшее военное танковое училище в 1987-м. В 2001 году командовал 92-м мотострелковым полком 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане, которая на данный момент известна как 201-я военная база.

В 2016–2017 годах Жидко был в командировке в Сирии, где планировал боевые операции в один из самых непростых периодов кампании. Во время его службы в регионе была освобождена Пальмира, а сирийские войска при поддержке ВКС России заняли Дейр-эз-Зор. Успехи генерала были высоко оценены военным руководством. В 2017-м он получил «Золотую Звезду» Героя и стал замначальника Генштаба, а год спустя его назначили на пост командующего войсками ВВО.