Помощник Трампа не признал вину по делу о секретных документах
Помощник Дональда Трампа не признал себя виновным по делу о секретных документах. Карлосу Де Оливейре вменяют сговор с экс-президентом для сокрытия правительственных бумаг, передает телеканал «Известия». Обвинение считает, что Трамп присвоил секретные документы после ухода с поста главы государства. Ранее бывший американский лидер и другой его советник также отвергли все обвинения. Дональд Трамп назвал дело против него политическим преследованием со стороны властей США.
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