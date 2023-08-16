Почти в 3 раза выросло производство парфюмерии в Самарской области
В Самарской области с начала 2023 года производство парфюмерии выросло на 182% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».
За этот период произвели 181 тыс. упаковок парфюма, тогда как в первом полугодии прошлого года этот показатель был 64 тыс. упаковок.
В целом же в России с начала этого года производство парфюмерии выросло на 13,5%. Показатель составил 39,3 млн упаковок. В 2022 году в первые шесть месяцев он был на уровне 34,6 млн упаковок, пишет НИА «Самара».
Систему «Честный знак» внедрили в России в 2019 году, для того чтобы противодействовать незаконному обороту товаров.
Ранее, 16 августа, сообщалось, что в России за первое полугодие 2023 года выросло производство сигарет и папирос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и достигло чуть менее 4,69 млрд условных упаковок.