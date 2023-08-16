Игра с нулевой суммой

События в далеком Нигере неспроста уже месяц находятся в фокусе внимания всего мирового сообщества. Для коллективного Запада кризис в этой стране стал проверкой на прочность. Экзальтированная, можно даже сказать, истерическая реакция на неконституционный, но, по сути, рядовой по африканским меркам военный переворот наглядно говорит о той панике, которая охватила Вашингтон и европейские столицы на фоне стремительной утраты ими позиций на Глобальном Юге.

Активная подготовка военной интервенции руками местных союзников, которых буквально принуждают к опасной авантюре, сопровождается пропагандистской кампанией в СМИ. Региональную и мировую общественность убеждают, что «рука Москвы» вот-вот получит контроль над Западной Африкой и зоной Сахеля, где США и бывшие колониальные державы за годы доминирования так и не смогли навести порядок. Ради того чтобы сохранить вассальную зависимость местных элит, Запад готов начать полномасштабную войну, грозящую дестабилизировать весь регион. Дипломатическое урегулирование проблемы, на котором настаивает Россия, даже не рассматривается всерьез — в ход пошла классическая логика игры с нулевой суммой.

При этом сами западные страны несут наибольшую ответственность за внедрение в политическую жизнь многострадального континента практики регулярных переворотов и силовой смены режимов. На протяжении десятилетий такого рода модель решения «проблемных вопросов», впервые многократно опробованная в Латинской Америке, активно внедрялась в жизнь народов освобожденной от колониального гнета Африки.

Результатом становилось либо установление кровавых диктатур, либо начало гражданских войн, а в некоторых случаях — как в Сомали, Либерии, ДР Конго — ввержение целых государств в анархию и хаос. Возникновение вакуума безопасности и расцвет терроризма в Сахеле (к которому, в частности, относятся Мали, Нигер, Буркина-Фасо), где эта проблема ранее не считалась особо актуальной, привели к западной интервенции в Ливии, где был насильственно свергнут и садистски убит Муаммар Каддафи.

Дестабилизацию соседних государств, вызванную последующим потоком оружия и усилением исламистских группировок, США и их союзники стремились цинично использовать для закрепления влияния в регионе — в том же Нигере появились стратегически важные американские базы, тогда как Франция попыталась закрепить контроль над этим государством как над важным сырьевым придатком, изрядно снабжающим бывшую метрополию ураном. Теперь же попытки местных военных структур сбросить патронаж «старших товарищей» (а отнюдь не сам факт смещения президента — стоит отметить, бескровного) вызывает приступы бешенства в Париже и Вашингтоне.

В этом контексте, конечно, нельзя не сказать и о двойных стандартах, продвигаемых западными лидерами: все мы помним, что кровопролитный переворот на Украине в 2014 году был не только поддержан, но и всецело координировался извне, что, как известно, и привело к сегодняшним трагическим событиям. В то же время нигерский кризис, нервирующий Запад призраком «русской угрозы», на наших глазах пытаются использовать как предлог для зачистки не только этого конкретного государства, но и всего региона, от противников реставрации неоколониализма. Очевидно, что, с учетом претензий Запада к военному руководству Мали и Буркина-Фасо, вторжение в Нигер должно стать лишь репетицией более масштабных процессов.

Но инициаторы готовящегося вторжения не учитывают, что миропорядок сегодня безвозвратно отошел от однополярности 1990-х. Интервенционистский угар западных демиургов уже вызывает откровенный протест африканцев, стремящихся избавиться от навязанной им зависимости. Можно не сомневаться — как и в случае с Украиной, итогом станет хоть и болезненное, но долгожданное освобождение африканских стран от западного диктата. Столь долго выстраивавшаяся США и Европой с помощью переворотов, интриг и шантажа вертикаль управления Африкой превратилась в очередной замок из песка, разваливающийся на наших глазах. И процесс этот оказался не только бесповоротным, но и безальтернативным.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

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