Предчувствие времени

90 лет назад, 17 августа 1933 года, состоялся старт первой экспериментальной советской ракеты ГИРД-09 — предвестника будущих космических ракет.

Заслуга ее создания принадлежит знаменитой Группе изучения реактивного движения (ГИРД), организованной ракетчиками-энтузиастами Фридрихом Цандером и Сергеем Королевым в 1931 году. По проекту начальника второй бригады Михаила Тихонравова Королев задумал новую ракету, в основе которой лежала необычная идея об использовании иного вида горючего — сгущенного бензина.

Ученые ГИРД провели испытания, которые не только дали хорошие результаты, но и обещали позитивные изменения в конструкции будущей ракеты. Проектирование заняло около трех месяцев, его итогом стала новая, упрощенная схема конструкции ракеты. В ней полностью отсутствовал бензиновый бак, сгущенный бензин теперь размещался в камере сгорания, а кислород подавался за счет давления паров жидкого кислорода. Ракета стала весить меньше, а конструироваться — проще.

В процессе создания ракеты инженер Василий Федулов выполнил исследования, которые раньше никогда не проводились, — аэродинамическую продувку ракеты. Разработав чертежи модели ГИРД-09, он заказал ее в мастерской МАИ и произвел продувку в трубе. Эти экспериментальные данные конструкторы позже использовали в аэродинамическом расчете полноразмерной ракеты.

Когда начались долгие испытания деталей ракеты, неприятностей и опасных ситуаций случалось множество. Несколько раз группа ученых переживала взрывы двигательных установок, получала оглушения, провела огромное количество ювелирной работы и испытаний по устройству систем зажигания, подачи кислорода, ведь конструктивно ракета была новым проектом, в котором всё требовало самых современных решений.

На каждом этапе руководители группы поддерживали уверенность молодых ученых в успешном запуске. Старший инженер Николай Ефремов вспоминал, что они «с Сергеем Павловичем [Королевым] твердо верили в свою ракету и боролись за осуществление ее полета».

В производственной мастерской ГИРД ракету после всех испытаний деталей собрали за два дня. Находящиеся в радостном ожидании члены группы назначили пуск на 9 августа 1933 года, но в последний момент начальник ГИРД Сергей Королев, как человек строгий и опытный, потребовал холодной проверки всех систем. И обнаружилась неисправность.

Пришлось перенести пуск на 11 августа. По воспоминаниям начальника бригады Корнеева, на испытания собрался чуть ли не весь ГИРД. Ракету механики бережно везли до испытательной станции в Нахабино в грузовике прямо на коленях, так как специального контейнера для нее еще не изготовили. Все хотели «увидеть летающую ракету — свою мечту, ради которой недосыпали и недоедали». Но активистов ГИРД снова постигла неудача — техническая ошибка при зажигании вызвала выстрел и раскрытие парашюта, но не взлет.

Следующий день испытаний на полигоне,13 августа, определил для ученых значение важнейшего для успешного запуска показателя — погодных условий. В тот день было сыро и по-осеннему холодно, что стало причиной медленного поступления в двигатель жидкого кислорода. Пришлось снова переносить пуск.

Наконец 17 августа сильно поредевшая Группа выехала на знакомый «ракетодром» с последней партией бензина. Надежда на успешный запуск и невозможность более медлить со стартом невольно подгоняли участников. Когда ракета взлетела в небо, гирдовцы не помнили себя от радости. Назначенный фотографом Борис Шедко писал, что «в тот момент было такое настроение, что все были готовы кричать. Я буквально обалдел и заснял один лес». «09» успешно поднялась на высоту около 400 м, после дала крутой поворот и упала на землю.

Именно этот запуск стал переломным моментом во всей работе ГИРД. После долгого труда ученые увидели плоды своей работы, что отразилось на отношении к делу, на желании освоить небо, на постановке новых целей. Сергею Королеву приходилось постоянно объяснять руководителям Центрального совета Осоавиахима, что ГИРД занимается научно-исследовательской работой, организует конструкторское бюро, а еще и опытный завод, где решает неизвестные доселе технические задачи. Фактически этот успешный полет заставил поверить в большое будущее ракетной техники тех, кто вообще в него не верил.

Стало понятно, что освоение космоса — не фантазии романтиков, а практически осуществимая задача, в которую стоит вкладывать ресурсы. В итоге взлет ракеты 17 августа 1933 года стал важным этапом, который сделал возможным вывод на орбиту 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли, полет Юрия Гагарина и наступление современной космической эры.

Автор — историк космонавтики, пресс-секретарь Музея космонавтики в Москве

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