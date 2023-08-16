В Астрахани неплательщика алиментов нашли через сервис доставки еды

Жителя Астрахани, который задолжал алименты на содержание ребенка в размере 338 тыс. рублей, нашли благодаря сервису доставки готовой еды. Он активно комментировал в соцсетях качество работы сервиса.

Как уточняет Астрахань-24, долгое время мужчина скрывался от приставов. По месту регистрации его найти не удавалось. Должника объявили в исполнительный розыск.

Судебный пристав обнаружил в соцсетях задолжавшего публикацию, в которой тот комментировал качество работы службы доставки еды. В сервис был направлен запрос, оттуда приставу прислали адрес, куда должник регулярно заказывает еду. По этому адресу и удалось найти мужчину.

Нарушителя привлекли к административному наказанию, ему назначили 10 суток ареста. После этого он официально трудоустроился. По его месту работы направили постановление об удержании части дохода.