«Остров Мечты» станет площадкой «Чеховского фестиваля на улицах Москвы»

С 18 по 20 августа в южном ландшафтном парке «Острова Мечты» выступят актеры пластического театра «ИнЖест» из Белоруссии в рамках программы «Чеховский фестиваль на улицах Москвы». Мероприятие бесплатное.

XVI Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова вновь выйдет на открытые пространства, чтобы познакомить москвичей и гостей столицы с разными гранями искусства улично-площадного театра.

18, 19 и 20 августа в 21:00 в южном ландшафтном парке «Острова Мечты» юные и взрослые посетители смогут увидеть сказку «Золотой век» — спектакль с элементами фэнтези и уникальными пиротехническими эффектами, принимавший участие во многих международных фестивалях. На импровизированной сцене артисты расскажут историю о прекрасной всепобеждающей любви в Золотом королевстве, в которой добро будет обязательно вознаграждено, а жуткие существа неминуемо наказаны вмешательством могущественных высших сил.

Вход на мероприятие свободный.