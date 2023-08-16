Послы Индии, Таиланда и Шри-Ланки примут участие в I Международном буддийском форуме

Руководители дипломатических представительств и буддийских организаций, представители ведомств, эксперты и монахи из 13 государств прибывают в Улан-Удэ для участия в событиях I Международного буддийского форума. Мероприятие состоится 17-19 августа, его организаторы — Буддийская традиционная Сангха России, Правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

«Обеспечение благополучия и процветания человечества невозможно без налаживания взаимоуважительного диалога мировых религий. Россия заинтересована в расширении и укреплении отношений со странами, традиционно исповедующими буддизм. Символично, что первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Республике Бурятия. Регион является не только признанным центром буддийской культуры, но и ярким примером комфортного существования представителей разных народов и верований. Убеждена, что мощный интеллектуальный потенциал участников форума – лидеров международного буддийского сообщества, ученых, государственных и общественных деятелей, их нацеленность на результаты помогут найти новые подходы к решению глобальных проблем современности», — сообщила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко в обращении к участникам I Международного буддийского форума.

В частности, участие в форуме примут Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Капур Паван, Посол Монголии в Республике Беларусь Батсух Баярсайхан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиват Вонгсинсават и Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Помимо этого, индийскую сторону на форуме представят президент Буддийского общества Индии Амбедкар Раджаратна Ашок, директор Международного центра культурологических исследований (ICCS) Ашиш Бхаве, настоятель (Его Превосходительство Кхен Ринпоче из монастыря Дрепунг Гоманг) Джигме Гьяцо. В свою очередь, из Китая для участия в форуме прибудут заместитель председателя Китайской буддийской ассоциации, настоятель храма Юнхэгун Ху Сюэфэн, а также исполнительный директор Китайской буддийской ассоциации, ректор Чунцинского буддийского института, настоятель храма Хуань Дао Цзянь.

Среди других участников форума: первый заместитель Министра культуры Шри-Ланки Сомаратна Виданапатирана, ректор Университета Шри Джаяварденепуры Лиянаге Суданта, Заместитель Председателя Высшего государственного комитета Мьянмы по делам буддийской сангхи Бхадданта Самварабхивамса, декан Буддийского университета города Лумбини Шакья Ратна, заместитель председателя Национального Фронта Лаоса Сенаматмонтри Чантхавонг, директор Института изучения религий Вьетнамской академии общественных наук Тю Ван Туан, директор департамента международного сотрудничества Министерства по делам культов и религий Камбоджи Кео Кхантейметхеа и Главный монах Королевского храма Бутана Кхенпо Уджен Намгьял.

В рамках деловой программы первого дня участники форума проведут дискуссии, посвященные различным аспектам сохранения и развития буддизма в мире: обсудят буддийское образование, положение буддизма в современном обществе и информационном пространстве, международное сотрудничество государств, где распространено это учение, а также восточную медицину и сохранение культурно-исторического наследия. Ключевое событие Международного буддийского форума — пленарная сессия — будет посвящена традиционному буддизму и вызовам современности.

Во второй день форума участники отправятся в крупнейший монастырский комплекс Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ», где пройдет традиционная конференция «Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова». В рамках поездки гости дацана совершат поклонение нетленному телу XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, после чего обсудят его послания в рамках секций и пленарного заседания. Итогом конференции станет принятие резолюции, особое внимание в которой будет уделено буддийскому образованию.

В преддверии форума в Улан-Удэ прошли буддийские учения: гостям представили методы тренировки ума и сохранения самообладания в рамках медитативных практик и Учения Белой Тары — буддийского божества медитации и долголетия. 13 августа состоялись лекции, дарование лунга на начитку мантры Белой Тары, ритуал долгой жизни Цэдо, а также разбор мандалы Белой Тары и раздача песка мандалы верующим.

Целью I Международного буддийского форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.

Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры, центром российского буддизма и играет важную объединяющую религиозно-культурную роль в распространении буддийской религии, в укреплении международного взаимодействия буддистов и установлении связей с другими странами посредством культурного обмена. Ранее приветствие в адрес участников I Международного буддийского форума отправил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.