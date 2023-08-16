Пример площадки по проекту «Питомцы в Москве» представлен в рамках МУФ

Во время Московского урбанистического форума в «Лужниках» заработал новый комплекс для выгула и дрессировки собак. Такие площадки строятся в столичных дворах по программе «Питомцы в Москве», рассказали в пресс-службе мэрии.

Каждый день на площадке для выгула собак в «Лужниках» проходят встречи с кинологами, которые рассказывают о правилах ухода за питомцем (о питании, гигиене и груминге). Также там проходят мастер-классы, участники которых получают практические советы о том, как правильно дрессировать собаку и как обучить питомца искать вещи и людей по запаху. Кроме того, в комплексе для собак проходят показательные выступления по кинологическому фристайлу и танцы с питомцами.

С начала работы форума площадку для выгула собак посетили несколько тысяч человек.

Проект «Питомцы в Москве» стартовал в 2021 году в рамках программы «Мой район». В тот же год появились первые площадки нового стандарта для выгула собак. Сейчас их число выросло до 33, в этом году появится еще 27. Особое внимание на новых площадках уделено тренажерам для питомцев: слалом и бум — для развития координации, барьеры «Перекладина» — для повышения выносливости, тоннель — для преодоления страха перед закрытыми пространствами.



Московский урбанистический форум (МУФ) проходит с 1 августа по 10 сентября на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Здесь представлены главные достижения города в различных областях.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.