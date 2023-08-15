В Махачкалу прибыл самолет МЧС

Спецборт МЧС России приземлился в Махачкале для эвакуации пострадавших при взрыве на АЗС. Самолет отправили в Дагестан по поручению главы ведомства Александра Куренкова, сообщает телеканал «Известия». Борт тяжелого транспортника Ил-76 оборудован специальными медицинскими модулями. Пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС и Минздрава России. Также людям окажут поддержку специалисты Центра экстренной психологической помощи.

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