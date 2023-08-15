Роль буддизма в развитии сотрудничества обсудят на I Международном буддийском форуме

Потенциал применения буддийских ценностей в контексте развития международных отношений обсудят участники I Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности», который состоится 17–19 августа в Улан-Удэ. Организаторы — Буддийская традиционная Сангха России, правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда «Росконгресс».

«Программа I Международного буддийского форума в полной мере отвечает текущим задачам Российской Федерации по консолидации международного диалога, укреплению сотрудничества с зарубежными партнерами. Уверен, что форум станет значимым событием и подтвердит статус нашей страны как государства бережно сохраняющего традиционные духовно-нравственные ценности», — сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Участники дискуссии «Буддизм в современных международных отношениях» затронут вопросы возрастающей роли буддизма как важнейшего фактора развития межгосударственных отношений на современном этапе развития человечества. В данном контексте особую роль приобретает буддийская дипломатия, или дипломатия веры, основанная на духовно-нравственных началах, таких как принятие культурно-конфессионального многообразия в мире, уважение к культуре, истории, традициям, ценностям, образу жизни всех народов мира. Кроме того, эксперты рассмотрят влияние буддизма на развитие международного права в условиях развития полицентричного мира.

Среди участников сессии чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге, заместитель секретаря Азиатской буддийской конференции за мир Сонам Вангчук Шакспо, чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Капур Паван, а также директор департамента международного сотрудничества министерства по делам культов и религий Камбоджи Кео Кхантейметхеа.

В свою очередь, в ходе дискуссии «Миры буддизма: единство в многообразии» состоится обсуждение особенностей буддийских традиций стран Востока. Важнейшей темой дискуссий станет описание буддизма в современном мире: вызовов, с которыми он сталкивается, и реакций в социумах «буддийских» стран. Участниками сессии станут исполняющий обязанности главного редактора, главный внутренний аудитор министерства по делам буддизма, религии и культуры Шри-Ланки Вимал Р. Гомоге, Президент камбоджийской монашеской западной региональной сангхи Йон Сен Йеат, глава Центра индийских исследований в Монголии Всемирного центра народов монгольского происхождения Мямдаваа, генеральный директор Международной буддийской конфедерации Халдер Абхиджит.

Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Свое участие в I Международном буддийском форуме подтвердили представители 13 государств, в том числе Непала, Индии, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Китая, Шри-Ланки, Лаоса, Таиланда, Бутана и Камбоджи. Три страны — Индия, Шри-Ланка и Таиланд — будут представлены на уровне послов.