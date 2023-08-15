Лесные пожары не прекращаются во Франции

Более 3 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара на юге Франции. Огонь распространился на площади 530 га, под угрозой три населенных пункта, передает телеканал «Известия». Природное возгорание пытаются победить 500 человек, но пока безуспешно. К тушению привлекли пожарную авиацию — 13 самолетов и три вертолета.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.