ДОМ.РФ представил финансовые результаты за полгода
Чистая прибыль ДОМ.РФ за первые шесть месяцев текущего года выросла до 25,2 млрд рублей. Такие данные содержатся в распространенной госкомпанией финансовой отчетности, составленной по международным стандартам.
Согласно документу, размер активов госкомпании по состоянию на 30 июня достиг 2,8 трлн рублей. Собственные средства организации при этом составили 311 млрд, их рентабельность была на уровне 19,1%. За полгода компания выпустила облигации на сумму 1,2 трлн рублей.
По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, компания «сохраняет высокий уровень финансовой устойчивости», продолжая при этом выполнять масштабные социальные задачи и активно развивать бизнес.
«В фокусе задач остается улучшение жилищных условий граждан. В 2023 году мы запускаем программу арендного жилья для профессионалов и молодых специалистов на Дальнем Востоке, созданную по инициативе президента РФ», — рассказал Мутко.
Он добавил, что ДОМ.РФ также уделяет внимание технологическому развитию, внедряя технологии информационного моделирования в стройотрасль и запуская продукты, основанные на использовании искусственного интеллекта.