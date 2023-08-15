Лавров заявил, что США готовы покуситься на ДНЯО в попытках вывести из-под его действия свой ядерный проект

Лавров заявил, что США готовы покуситься на ДНЯО в попытках вывести из-под его действия свой ядерный проект

2023-08-15 11:43:35

2023-08-15 11:43:35

2023-08-15 11:43:35

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