Стало известно о трех погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале
При взрыве в автосервисе в Махачкале, предварительно, погибли три человека, сообщил 14 августа источник «Известий».
О взрыве в автосервисе стало известно ранее в этот день. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании в районе торгового центра «Глобус».
Задействованы все службы экстренного реагирования. По данным источника «Известий», предварительно, есть пострадавшие. Кроме того, в администрации сообщали, что на место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы.