Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека погибли, в том числе двое детей, еще шесть пострадали в ДТП в Забайкалье. На федеральной трассе Чита – Забайкальск столкнулись автомобили Lancer и Honda, сообщает телеканал «Известия». От сильного удара один из автомобилей выкинуло с дороги. В результате аварии движение по дороге было затруднено.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.