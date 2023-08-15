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В РДКБ провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли нерва у ребенка

В РДКБ провели 10-часовую операцию по удалению гигантской опухоли нерва у ребенка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России провели уникальную операцию по удалению огромной опухоли срединного нерва из руки ребенка, которая заняла 10 часов. Любое движение и прикосновение к конечности вызывали у девочки сильные боли. Образование растянулось от средней трети плеча до кисти, рассказал «Известиям» 15 августа заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ, кандидат медицинских наук Антон Нарбутов.

Он отметил, что родители 15-летней девочки обратилась в РДКБ с жалобами на ее сильные боли в руки. Болевые ощущения у ребенка по 10-балльной оценке достигали 8–9-й степени: она не могла пользоваться конечностью во время учебы или приема пищи и берегла руку от прикосновений. Результаты проведенных исследований показали наличие образования в руке — шванномы срединного нерва.

«Нормальный диаметр срединного нерва у ребенка этого возраста составляет порядка 0,5 см. Данное образование было в восемь раз больше — около 4 см, а местами доходило до 5 см. Шваннома — это доброкачественная опухоль, хотя агрессивная и большая. Мы понимали, что нам предстоит очень тяжелое и долгое хирургическое вмешательство», — рассказал Нарбутов.

По его словам, шваннома представляет собой объемное образование, которое растет из шванновских клеток оболочки нервов. В основном ряде случаев размер опухоли не превышает 5 см и хирурги удаляют ее оперативно в течение нескольких часов, используя специальные микроскопы. Но у пациентки РДКБ опухоль нерва растянулась по всей руке, и за счет большого объема образования хирургам необходимо было выполнить продолжительную ювелирную работу.

Он отметил, что сложность операции заключалась в том, что действовать хирургам необходимо было крайне аккуратно, отделяя все поврежденные участки, не повредив при этом здоровые — хрупкие и нежные. Когда единая оболочка нерва разрастается, получается большая жила, а в ней маленькие, которые находятся внутри ткани, — именно их пораженные элементы выявляли и удаляли врачи небольшими частями. Из-за высокого риска повредить здоровые участки нерва хирурги действовали осторожно, скрупулезно выполняя работу на всем протяжении пораженной области.

«Мы впервые в своей практике удаляли столь гигантскую шванному. В ходе хирургического вмешательства вскрыли невральные оболочки и очень долго, медленно и не спеша выделяли все непораженные участки. Эти маленькие «проводочки» необходимо было отделить от патологической ткани. И так на всем протяжении руки. В итоге мы получили здоровый нерв, целиком удалив образование», — рассказал хирург.

По его словам, сейчас ребенок полностью восстановился после операции: врачи вернули функцию конечности, и девочка уже полноценно пользуется рукой в повседневной жизни. Она прошла курс реабилитации в РДКБ и в настоящее время находится под контролем специалистов федеральной клиники.

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10 июля сообщалось, что врачи РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ сохранили руку девочке, на которую в зоопарке Тамбова напал лев, и полностью восстановили функцию конечности.

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