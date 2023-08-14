Истребитель МиГ-23 потерпел крушение в США
В США во время авиашоу «Гром над Мичиганом» произошло крушение истребителя МиГ-23. Предварительно, у самолета отказал двигатель, пилоты катапультировались, передает телеканал «Известия». Воздушное судно рухнуло недалеко от жилых домов, начался пожар. Медики госпитализировали пилота и пассажира истребителя. После ЧП организаторы отменили оставшуюся часть шоу.
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