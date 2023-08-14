Один из создателей космической программы «Буран» умер в лифте в Москве
В Москве скончался один из создателей космической программы «Буран» Николай Губернаторов в возрасте 76 лет. Как 14 августа сообщил источник ИА «Регнум», мужчина умер в лифте многоэтажного дома, когда возвращался домой после выписки из больницы.
10 августа мужчина возвращался в дом на улице Дежнева в Южном Медведково после выписки из больницы. Вместе с ним была супруга. Во время поездки в лифте Губернаторову стало плохо. Жена попыталась оказать ему первую помощь, однако прибывшая позднее бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
Предварительной причиной смерти собеседник агентства назвал сердечно-сосудистую недостаточность.
Похороны Николая Губернаторова состоятся 14 августа, сообщил ИА Регнум его сын Дмитрий.
Николай Губернаторов последние несколько десятилетий работал ведущим инженером в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С. П. Королева. Вместе со своей супругой принимал участие в разработке программы «Буран» — советской многоразовой транспортной космической системы, которая стала ответом на аналогичную программу США «Спейс шаттл».