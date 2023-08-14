Киты и дельфины страдают от сильного загрязнения океана

Из-за загрязнения океана киты и дельфины теперь частично состоят из синтетических материалов. Ученые Дьюкского университета в США обнаружили пластик у 2/3 морских млекопитающих, передает телеканал «Известия». Частицы пластмассы, проходя через пищеварительный тракт, оседают в тканях морских жителей. Синтетические материалы могут вызвать гормональный сбой и навредить эндокринной системе животных.

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