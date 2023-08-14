Температурный рекорд зафиксировали в Марокко

В Марокко установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений. Метеостанция в Агадире на юге страны зафиксировала +50,4 градуса, передает телеканал «Известия». Предыдущий рекорд был установлен 13 июля в городе Смара — плюс 49,9 градуса. Ранее в ООН заявили, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем по средней температуре на планете.

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