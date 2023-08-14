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Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре

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Первый визит короля Великобритании Карла III во Францию состоится в сентябре. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, передает телеканал «Известия». При этом представители администрации президента республики Эммануэля Макрона не назвали конкретную дату приезда монарха. Сообщается, что первый визит британского короля в Париж должен был состояться с 26 по 29 марта. Однако весеннюю поездку Карла III во Францию отложили из-за продолжавшихся в стране акций против пенсионной реформы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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