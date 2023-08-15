Убрать помехи

Начало СВО и антироссийские санкции стали катализатором идеи национализации иностранного капитала. Речь идет о тех странах, которые включены в список недружественных. Хотя до недавнего времени масштабные ответные меры РФ имели скорее финансово-компенсационное и высокое социальное значение. Однако сегодня защита национальных интересов вышла на новый уровень: так, например, недавно власти приняли закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями».

Ограничивая корпоративные права нерезидентов, закон формирует комфортную правовую инфраструктуру для редомициляции бизнеса и восстановление прав его российских совладельцев, особенно в ключевых и стратегических отраслях экономики. Новелла актуальна: участились случаи недружественного вмешательства аффилированных топ-менеджеров в деятельность российских компаний. Это привело к затруднениям в исполнении договорных обязательств, отказам от традиционных контрагентов, злоупотреблениям с интеллектуальной собственностью и товарными знаками, массовым увольнениям, рейдерским захватам, парализации деятельности вплоть до банкротства.

Новые поправки поднимают важный вопрос полного перехода критически важных предприятий на отечественный правовой, управленческий и финансовый фундамент. Геополитические сдвиги последних лет свидетельствуют о том, что Россия не может доверять недружественным странам в экономической сфере. Тем более когда речь идет о развитии технологий, промышленной инфраструктуры, вмешательство в которые может повлечь серьезные последствия для государства.

Что касается самих организаций, в которых иностранным холдингам принадлежит не менее 50%, то речь идет о фильтрации топ-менеджмента и создании комфортных и конкурентных условий для работы. Если цели и задачи иностранного холдинга идут вразрез с российским законодательством и интересами страны, их могут исключить из структуры организации в судебном порядке.

Закон предусматривает несколько опций для иностранных акционеров значимых российских компаний и банков. Речь может идти об их полном отстранении либо приостановке прав собственности на долю в капитале, лишении такого права с помощью продажи доли и др. Важно, что лишение прав собственности — принципиально новое положение закона, тогда как другие, более мягкие формы отстранения иностранного управления холдингами применяли и ранее. Новое положение можно будет применять только в судебном порядке (таким судом определен Арбитражный суд Московской области).

Важно понимать, что речь не идет о национализации активов иностранных компаний по политическим или экономическим мотивам. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что оставшиеся в России компании могут рассчитывать на поддержку властей. Об этом свидетельствует и статистика Bloomberg: финансовые показатели таких компаний значительно улучшились.

Одновременно с законом «Об особенностях регулирования корпоративных отношений…» президент одобрил поправки в документ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Здесь предусматривается новое понятие — «блокируемые лица». Фактически это обозначает возможность блокировки средств и имущества иностранных физических и подконтрольных им юрлиц, которые имеют более 50% голосов в высшем органе управления.

Обе законодательные новеллы трансформируют принцип верховенства права применительно к российскому и иностранному бизнес-сообществу. Они обеспечивают гарантии защиты прав и интересов первому и одновременно транслируют второму экономический суверенитет. Сохранение стратегических предприятий в государственной собственности позволит максимизировать эффективность действий по импортозамещению, исполнению госзаказа и гособоронзаказа, развитию промышленности и новых технологий. В то же время удовлетворить потребности экономики во временной и частичной национализации отдельных отраслей возможно только при наличии определенных финансово-бюджетных возможностей.

Автор — глава экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора